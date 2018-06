Skal du se bold - så husk at spørge chefen om lov

INDLAND: Hvis du gerne vil se Eriksen, Kjær, Schmeichel og de andre landsholdsspillere i fodbold give den gas på den russiske grønsvær, er det smartest at have helt fri fra jobbet. En rundringning til en række store, danske virksomheder, som Fagbladet 3F har lavet, viser, at de fleste ikke kan få lov til at se fodbold på jobbet.

- Det er ikke tilladt at se fodbold i arbejdstiden, når man er ansat hos os. Så skal man passe driften og sine arbejdsopgaver. Det er vigtigt for os, at vi har fuld fokus på sikkerheden, siger Sara Emborg, Sara Westphal Emborg, kommunikationsrådgiver i CPH. Lufthavnen står blandt andet for security, altså at tjekke at man ikke medbringer farlige genstande ombord på flyet.

En lignende kontant udmelding kommer fra Grundfos:

- Vores medarbejdere producerer eller sælger vores produkter i alle VM-slutrundens deltagerlande. Der gøres ingen forskel. Vi har travlt, og derfor er der ikke mulighed for nogen at stemple ud for at se en VM-kamp i arbejdstiden, siger Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos.

PostNord har "ingen særlige VM-foranstaltninger af hensyn til driften".

I nogle virksomheder er der dog muligheder, hvis man laver en aftale med sin chef. Hos Arla kan man måske flytte rundt på nogle vagter:

- Vi er en virksomhed med medarbejdere fra lande over hele verden, så vi ved, at der vil være mange, der ser frem til sommerens slutrunde. Men køerne holder jo ikke op med at lave mælk, bare fordi der er VM i fodbold. De medarbejdere, der ønsker at se fodbold inden for normal arbejdstid, må lave en aftale med deres chef om at bytte vagter eller tage en fridag, når deres hold spiller. Man arbejder, når man er på arbejde, siger Åse Andersson, pressechef i Arla.

Hos Novo Nordisk kan man godt få lov til at se fodbold, hvis man kan aftale det med sin nærmeste chef:

- Der er op til den enkelte leder. Vi ved godt, at vi har tv-skærme rundt omkring. Men vi kan altså ikke sætte vores kæmpe insulin-produktion i stå, bare fordi der er VM, siger Christina Donslund Steen, media relations manager i Novo Nordisk.

Samme type udmelding kommer fra Coop:

- Som udgangspunkt må man ikke se fodbold i arbejdstiden, uanset om man arbejder på et lager eller ekspederer i en butik. Driften skal stadig køre. Men hvis det er særligt interessante kampe, kan den lokale chef måske finde en løsning, siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop.

Danmark spiller sin første VM-kamp på lørdag.