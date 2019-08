Skal du vælge fleksafregning på elregningen?

ENERGIFORBRUG: Måske er du en af de to millioner, der allerede har fået skiftet den gamle elmåler ud med en, der fjernaflæser dit forbrug. Ellers kommer det til at ske inden udgangen af 2020, hvor alle skal være overgået til ordningen.

Og med elmålerne følger også muligheden for at skifte over til en løsning, hvor man betaler for prisen på el den pågældende time, man bruger den - såkaldt fleksafregning.

Som det er nu, betaler man nemlig bare en pris for mængden af forbrug - ikke for den varierende elpris hen over døgnet.

Det kræver dog, at du skifter over til et produkt hos en elleverandør, der tilbyder fleksafregning.

- Det vil sige, at hvis man vasker, når det er billigt på elmarkedet - det er typisk, når det blæser meget - så betaler man mindre, end hvis man bruger el på samme tidspunkt som alle andre, forklarer Anders Stouge, viceadministrerende direktør i Dansk Energi.

Tjek dit forbrug

Ifølge Bolius - boligejernes videncenter - der har regnet på forskellene, kan det være en økonomisk fordel for dem, der har mulighed for at omlægge deres forbrug.

Især hvis det gælder forbrug fra større energikilder.

- Særligt dem, der køber elbiler og har varmepumper, skal se på det og udnytte den større fleksibilitet, siger Anders Stouge.

Har du elbil, vil det ofte være en fordel at lade den op om natten, hvor strømmen som regel er billigere, fordi der er færre om buddet - men det jo stadig blæser.

- Men har man et lille forbrug i husstanden, så vil det ikke gøre den store forskel, selv om man optimerer sit forbrug, siger Anders Stouge med henvisning til husstande med et standardforbrug på 4000 kilowatt-timer eller derunder om året.

For børnefamilier, som ikke har mulighed for at flytte deres forbrug fra tidspunkter med spidsbelastning, kan fleksafregning vise sig at blive en anelse dyrere.

Beregninger fra Bolius viser, at det - som tingene er nu - vil være omkring 50 øre dyrere at bruge sin vaskemaskine eller tørretumbler i tidsrummet 17 til 20 frem for i døgnets øvrige timer - hvor det til gengæld vil være omkring 6 øre billigere.

Find det rigtige produkt * Indhent tilbud fra forskellige el-leverandører. * Kig også uden for de almindelige leverandører på området. Dansk Energi forudser, at der vil træde flere spillere ind på markedet. Eksempelvis produkter fra dem, der sælger eller står for leasing af elbiler. * Vær opmærksom på betingelserne i kontrakten. Eksempelvis om der er en karensperiode eller en udløbsperiode, hvorefter betingelserne ændrer sig. * På elpriser.dk kan du se en oversigt over de produkter, der tilbyder fleksafregning på nuværende tidspunkt. Kilde: viceadministrerende direktør Anders Stouge fra Dansk Energi. Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/