Skal unge være 18 år for at købe alkohol? Flertal af danskerne siger ja

DANMARK: Lidt over halvdelen af danskerne ønsker at ændre aldersgrænsen, sådan at unge fremover skal være ældre for at købe alkohol uanset styrkeprocenten.

Det er resultatet af en undersøgelse fra interesseorganisationen Alkohol og Samfund.

Her svarer 53 procent af de adspurgte, at de mener, at man bør være over 18 år for at købe alkohol lige meget, hvordan alkoholprocenten er.

Skal unge handle drikkevarer ind til weekendens festlige indslag, skal de som det er nu, være over 16 år, hvis de våde varer indeholder mindre end 16,5 procent alkohol og 18 år, hvis der skal stærkere sager på bordet.

Men står undersøgelsen til troende, så mener et flertal, at det skal laves om.

Det glæder organisationens direktør, Peter Konow. Han mener, at det er et tegn på, at befolkningen lytter til eksperterne mere, end politikerne gør.

- Alkohol er den næststørste røver af leveår for danskerne efter tobak.

- Hvis vi kan komme til at drikke mindre, især når vi begynder på det i ungdomsårene, så vil det være en kæmpe gevinst både for den enkelte men også for samfundet som helhed, siger han.

En ensrettet aldersgrænse vil ifølge direktøren også gavne forretningerne, der i givet fald kun skal forholde sig til ét tal.

Europamestre i fuldskab

Undersøgelsen er lavet af Epinion for organisationen, og der er 1500 borgere, der har svaret.

Heraf mener 32 procent, at aldersgrænserne skal være som i dag, mens 8 procent gerne ser, at aldersgrænsen for køb af al alkohol bliver 16 år.

Alkohol er et element, der er stærkt til stede hos danske unge - i hvert fald ud fra statistikker på området.

Ifølge Alkohol og Samfund er danske unge europamestre i fuldskab.

Her lyder det også, at når danske unge for første gang tager en slurk alkohol, er de yngre end unge fra andre lande i Europa.

- Alle undersøgelser, som er lavet indenfor forebyggelse og sundhedsfremme, viser at højere aldersgrænser for eksempelvis tobak og alkohol gør, at de unge begynder senere og forbruget bliver, siger Peter Konow.

/ritzau/