Skaldyrsbuffet solgt på gamle billeder møder kritik

MORS: Da billetterne til årets fiske- og skaldyrsbuffet blev solgt på nettet, var det med billeder fra sidste års arrangement, som Sallingsund Færgekro stod for. Men i år var leverandøren en anden.

Jens-Peter Skov, ejer af Sallingsund Kro, fortæller i et opslag på Facebook, at kroen har fået henvendelser fra flere personer, i hvert fald 15, som konfronterer spisestedet med, om den har leveret årets buffet.

Det er Slagteren og Kokken, der ejes af Hotel Thinggaard, der har stået for årets fiske- og skaldyrsbuffet. Her ærgrer indehaver Michael Thinggaard Madsen sig over, at buffeten har fået en blandet modtagelse.

Lars Tang, formand for Skaldyrsfestivalen, siger, at der udelukkende er tale om stemningsbilleder fra buffeten og festen taget gennem de forrige år og afviser at ændre praksis omkring markedsføring.

- Det er stemningen og hele atmosfæren omkring buffeten, som vi gerne vil sælge. Vi har desuden beskrevet menuen på vores hjemmeside og på Facebook, forklarer han.