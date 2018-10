Skamol flytter fra Mors til Skive

NYKØBING: Mineralvirksomheden Skamol A/S vil efter 106 års virke på Mors snart være fortid på øen. I kontorbygningen på Østergade i Nykøbing er flyttekasserne blevet foldet ud og kursen sat mod Skive.

- Jeg kan bekræfte, at vi flytter alle vores aktiviteter og medarbejdere fra Mors til Asylgade i Skive, og bygningen i Nykøbing skal overtages af en anden virksomhed. Flytningen vil være på plads omkring 10. november. I forvejen har Skamol sit koncernhovedkvarter i Aarhus, siger Rasmus Breinholt, der er marketingansvarlig. Administrerende direktør for Skamol, Karsten Lundgaard, træffes ikke i denne uge på grund af rejse i udlandet.

Rasmus Breinholt tilføjer, at de omkring 40 medarbejdere i Nykøbing forlængst er blevet orienteret, men han er ikke klar over, om de alle har valgt at fortsætte i jobbet, når adressen bliver Skive.