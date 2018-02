Skandaleramt japaner får ret til børn født af surrogatmødre

En domstol i Bangkok har tirsdag tildelt en japansk mand retten til at være eneforsørger for 13 børn, som han har fået ved hjælp af thailandske surrogatmødre. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge nyhedsbureauet baner dommen vej for, at han kan få fuld forældremyndighed over de 13 børn.

- For at sikre lykke og muligheder for de 13 børn beslutter retten, at alle de børn, der er født af surrogatmødre, juridisk er sagsøgernes børn, lyder det tirsdag fra en domstol i Bangkok, der håndterer sager med mindreårige.

Den japanske mand ved navn Mitsutoki Shigeta havnede i en stor skandale, da det thailandske politi i 2014 fandt ni børn med hans dna i en lejlighed i Bangkok. Fire andre børn blev også fundet med matchende dna.

Sagen kastede lys over den thailandske "lej-en-livmoder"-industri. Samtidig blev Mitsutoki Shigeta beskyldt for at stå bag en "babyfabrik".

Sagen førte til, at Thailand i 2015 gjorde det forbudt for udlændinge at benytte sig af thailandske surrogatmødre.

Mitsutoki Shigeta forlod Thailand i kølvandet på sagen. Han sagsøgte dog samtidig Thailands ministerium for social udvikling og menneskelig sikkerhed for at få forældremyndigheden over børnene.

Og det er han med tirsdagens dom altså godt på vej til.

Japaneren kommer fra en rig familie, og han har angiveligt forberedt både sygeplejersker og barnepiger på at tage sig af de 13 børn.

Umiddelbart efter at Thailand i 2015 forbud udlændinges brug af surrogatmødre rykkede industrien til Cambodja.

Her fulgte man dog trop med Thailand og indførte samme forbud i 2016.

De seneste måneder har der været tegn på, at industrien er rykket til Laos. Her er der ingen restriktioner i forhold til surrogatmødre.

