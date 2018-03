Skat: Så mange har tjekket årsopgørelsen

DANMARK: Danskere har logget på Skat næsten to millioner gange for at se årsopgørelsen, siden den blev gjort tilgængelig fredag aften.

Helt præcist har danskerne logget på 1.903.623 gange, skriver Skat på Twitter kort før klokken ti søndag.

Offentliggørelsen af årsopgørelsen satte som vanligt køfunktionen i gang på Skats hjemmeside.

Derfor har mange danskere måtte vente i kø i flere timer. Lørdag aften var ventetiden nede på 35 minutter, og søndag morgen skal man blot vente et par minutter for at kunne logge ind.

Lørdag aften omkring klokken 18 havde 1,3 millioner danskere været inde og tjekke deres opgørelse - lørdag morgen var tallet 659.909.

Officielt er årsopgørelsen først klar på mandag. Men Skat har traditionen tro åbnet for, at borgerne flere dage inden den officielle åbning kan tjekke, om de skal have penge tilbage eller betale restskat.

Åbent fra fredag

Fredag aften meddelte Skat således, at der var åbent for, at 4,6 millioner skatteborgere kan tjekke deres opgørelse.

Weekenden bruger Skat til at sikre, at alt virker, som det skal og finjustere systemerne. Derfor har Skat også advaret om, at man kan opleve, at systemet kører ustabilt i weekenden.

Årsopgørelsen for 2017 viser, om man skal have penge tilbage i Skat, eller om man har betalt for lidt i skat og dermed skal betale restskat. Når man er logget ind, kan man også tjekke sine fradrag og lave ændringer.

/ritzau/