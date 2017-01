DANMARK: Skat prøver at finde ejermændene til i alt 110 millioner kroner, som står på 11.000 konti rundt om i danske pengeinstitutter. Nu efterlyser Skat ejerne af de herreløse millioner i Statstidende.

- Vi har ingen interesse i at inddrage pengene. Vi vil meget hellere have fundet ejerne, og derfor efterlyser vi nu ejerne i Statstidende, siger Johnny Schaadt, der er underdirektør i SKAT.

Inden Skat skrider til en efterlysning i Statstidende, har pengeinstitutterne haft kontiene spærret i mindst to og et halvt år.

- Samlet set bliver der brugt mindst 3,5 år på at finde ejerne. Hvis det ikke lykkes at finde ejerne i den periode, så tilfalder pengene statskassen. Hvis man derimod mener, at man er én af de efterlyste ejere, så skal man kontakte sit pengeinstitut, siger han.

Mister sporet i udlandet

Alle konti i danske pengeinstitutter skal have tilknyttet navn, adresse og cpr- eller cvr-nummer eller lignende, der kan identificere ejeren. Hvis disse oplysninger mangler, så skyldes det i 90 procent af tilfældene, at kontoejeren er flyttet til udlandet. Det fortæller skattechef Kasper Svendsen fra FinansDanmark (tidligere Finansrådet).

- Så flytter kunden efter en en periode videre, og så mister banken kontakten til ham. I enkelte tilfælde kan det også være, at en kunde dør, og så overser man en konto under behandlingen af dødsboet, siger han.

Indeholder kun små beløb

De herreløse konti indeholder typisk kun nogle få hundrede kroner.

- Det største beløb, jeg kender i den sammenhæng, var på nogle hundrede tusinde kroner, siger Kasper Svendsen.

I 2003 efterlyste SKAT gennem Statstidende ejerne til 4877 konti med et indestående på i alt 44 millioner kroner.

Her blev ejermændene til 1100 konti fundet. 8,8 millioner kroner blev ikke hentet og tilfaldt derfor statskassen.