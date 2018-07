SKAT har ikke held med gæld

BRØNDERSLEV: SKAT har ikke særlig stort held med at drive forbrugeres gæld ind, så nu tager Brønderslev Forsyning sagen i egen hånd.

- Brønderslev Forsyning har i lighed med andre forsyningsselskaber i flere år haft problemer med inddrivelse af restancer. SKAT er forsyningens lovbefalede inddrivelsesmyndighed, men har ikke kunnet løftet opgaven, forklarer formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard (V).

- Forsyningen forsøger ved egen indsats at holde skyldnere i så kort snor som muligt, og har gennem nogen tid systematisk via retten blandt andet fremsendt såkaldte betalingspåkrav. Et medhold ved retten betyder, at forældelsesfristen på gælden forlænges i ti år, ligesom det i nogle tilfælde er muligt at få pant i skyldnerens ejendomme.

- SKAT har for nylig varslet afskrivning af tidligere års ældste gældsrestancer, herunder påtænkt kursregulering af restgælden på de resterende fordringer. Fjernvarme- og vandbranchen er i løbende dialog om dette med SKAT.

- Det er jo reelt forbrugerne, der betaler eventuelle tab, så det er vigtigt, at vore tilgodehavender kommer i kassen, påpeger Lasse Riisgaard.

- I øvrigt er der for Brønderslev Forsyning udarbejdet regnskabsopfølgning for første kvartal samt udarbejdet revideret virksomhedsrapport. Driften er tilfredsstillende og budgetterne overholdes. esb