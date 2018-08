12,7 milliarder kroner forsvandt: Nu stævner Skat britiske banker

SKATTESKANDALE: o investeringsbanker i London skal udlevere oplysninger om deres kunders forhold i forbindelse med sagen om svindel med udbytteskat i Danmark.

Sådan lyder kravet fra Skat, der har stævnet Barclays og National Westminster Bank, oplyser dr.dk mandag.

De danske myndigheder hævder, at britiske finansfolk og selskaber hjalp til, da pengene fra Skat blev vasket hvide, og provenuet blev sløret.

I alt 71 finansfolk og selskaber er blevet stævnet ved en domstol i London, oplyser det juridiske nyhedssite Law 360 ifølge dr.dk.

Den danske statskasse blev lænset for i alt 12,7 milliarder kroner, da Skat udbetalte refusion for udbytteskat til en række udlændinge. De hævdede at ligge inde med aktier i danske virksomheder og krævede derefter refusion.

Imidlertid var der tale om bedrageri, mener de danske myndigheder. I forvejen har Skat også anlagt en stribe sager mod udenlandske pensionskasser og andre professionelle aktører, som beskyldes for at have bidraget.

I maj kom det frem, at der var anlagt retssager i USA, og skatteminister Karsten Lauritzen (V) sagde dengang, at der var anlagt cirka 50 sager.

- Selv om det er meget positivt - og en stor sejr for danskernes retsfølelse - at sagerne nu bliver anlagt, er jeg også nødt til at understrege, at det ikke er det samme, som at alle pengene kommer tilbage i statskassen, sagde ministeren.

De mange sagsanlæg er civile sager. Ved siden af undersøger Bagmandspolitiet, om der er grundlag for at få straffet nogle af de mistænkte. Blandt dem er forretningsmanden Sanjay Shah, som nu er bosat i Dubai.

Dansk politi samarbejder med politifolk i andre lange om efterforskningen.

En særlig indsats drejer sig om få fat i pengene fra den danske statskasse. Politiets såkaldte sporingsgruppe har fået beslaglagt i alt 2,7 milliarder kroner på konti i blandt andet Tyskland.

/ritzau/