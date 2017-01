KØBENHAVN: Skat måtte ikke beslaglægge Claus Ødegaards bil i juli sidste år med den begrundelse, at man troede, at manden i fremtiden ville opholde sig meget mere i Danmark end i Sverige.

Det har Østre Landsret besluttet onsdag. I en kendelse ophæver retten beslaglæggelsen af den 40-årige mands kanariegule Audi.

Retten i Roskilde gav ellers Skat medhold i sagen 1. november.

Claus Ødegaard bor i Sverige, men arbejder i Køge. Ifølge Ekstra Bladet investerede han i bilen i marts sidste år, men i juli beslaglagde Skat bilen.

Begrundelsen lød, at man troede, at den 40-årige mand i fremtiden ville opholde sig meget mere i Danmark end i Sverige.

Bilen, som Claus Ødegaard har købt i Tyskland, må han kun eje, hvis han sover hjemme i Sverige mindst 180 dage om året, og det har en anonym person tippet Skat om, at han ikke gør.

Fordelen ved at have bilen indregistreret i Sverige er, at afgiften på biler er væsentligt lavere end i Danmark.

Glenn Verding Hein, der er forsvarer for Claus Ødegaard, forklarer, at man bliver registreringspligtig allerede på det tidspunkt, man påtænker at flytte til Danmark.

- Det vil sige, at hvis man kunne føre bevis for, at Claus påtænkte at flytte til Danmark, så kunne man allerede der beslaglægge bilen, siger han.

Retten i Roskilde gav Skat medhold i sagen 1. november, da Claus Ødegaard blandt andet handler og går til karate i Danmark.

At den kendelse nu er omgjort, så Claus Ødegaard kan få sin Audi tilbage, glæder forsvarsadvokaten.

- Det er vigtigt at få klarlagt, hvor meget der skal til for, at Skat kan bevise, at man påtænker noget som helst, siger han.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har også kommenteret sagen. Det gjorde han 10. januar på Facebook:

- Nogle gange læser man noget i aviserne, som lyder en kende mærkeligt. Og som derfor skal undersøges, skriver han og tilføjer:

- Som minister har jeg ikke lov til at gå ind i konkrete skattesager. Men jeg kan til gengæld få undersøgt, om reglerne er, som de bør være på det her område.

/ritzau/