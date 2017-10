Skattesmæk på en lille million

FREDERIKSHAVN: Samlet set hæver de danske kommuner næste år skatten med 82 millioner kroner, selv om regeringen og KL tidligere i år havde aftalt at arbejde for en skattelettelse i kommunerne på 250 millioner kroner i 2018.

Skattestigningen udløser en kollektiv straf til landets kommuner, og for Frederikshavn Kommune betyder det en straf på 887.240 kr., som trækkes fra kommunens bloktilskud. Selv om Frederikshavn Kommune holdt skatten i ro med en trækprocent på 26,2 og en grundskyldspromille på 29,9.

- Det er utilfredsstillende, at kommunerne ikke overholder den aftale, vi har indgået. Derfor tager vi pengene fra kommunernes bloktilskud, så det svarer til den skattestigning, der er blevet gennemført, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) til Ritzau.

Fortryder ikke skattestop

Borgmester Birgit Hansen (S) fortryder ikke, at Frederikshavn Kommune undlod at hæve skatten, selv om kommunen nu straffes på bloktilskuddet.

- Nej, det gør jeg ikke. Vi lever, som vi har råd til, og vi er ikke interesseret i dækningsafgifter eller andre skatter, der belaster erhvervslivet. Og hæver vi personskatten, rammer det dem, der i forvejen tjener mindst og som ikke er beskyttet af det skrå skatteloft. En skattestigning er et nødgreb. Vi brugte det to gange i sidste byrådsperiode, men det er ikke noget, vi får ros for, siger Birgit Hansen.

Pengene tages fra kommunekassen, hvor der lige nu er omkring 130 millioner.

- Det beviser, at det er vigtigt, at vi nu har rettet op på økonomien. Vi er stadigvæk ikke en rig kommune, men vi har en likviditet, så vi ikke er så følsomme over for uforudsete udgifter, siger Birgit Hansen.

13 af landets kommuner sætter skatten ned i 2018, mens fire kommuner sætter skatten op.

Samlet set ender det i en skattestigning på 82 millioner kroner, svarende til 0,3 promille af kommunernes skatteindtægt.

Frederikshavn Kommunes andel er 0,8 procent af den samlede skatteregning.