Skeetskytte henter Danmarks første OL-medalje i Tokyo

TOKYO:Den første danske medalje ved OL i Tokyo er i hus.

Skeetskytten Jesper Hansen fra Svebølle kan rejse hjem fra Tokyo med en sølvmedalje efter et OL, der startede skidt, men endte lykkeligt for et af Danmarks største medaljehåb ved legene.

Danskeren missede fem ud af de 60 skud undervejs i finalen. Tre af forbierne kom dog så sent i konkurrencen, at de kunne ikke fravriste danskeren en sølvmedalje, og samtidig var forbierne uden betydning for guldmulighederne.

Amerikaneren Vincent Hancock var nemlig suveræn, da han vandt OL-guld for tredje gang i karrieren. Blot en enkelt gang undervejs måtte amerikaneren se langt efter støvet, der indikerer en fuldtræffer.

Jesper Hansen var den af de seks finalister med den laveste rangering fra kvalifikationen og var derfor tvunget til at få flere fuldtræffere end konkurrenterne for at undgå eliminering undervejs i finalen.

Efter de første 20 skud havde danskeren skudt sig op på fjerdepladsen med 19 fuldtræffere, men de tre foran ham havde alle skudt fejlfrit.

I den næste serie på ti skud skød danskeren fejlfrit og var pludselig på en delt førsteplads.

Siden klemte han sig også ind blandt de tre bedste og var sikker på karrierens første olympiske medalje. Herfra var det blot et spørgsmål om medaljens karat.

På skud nummer 44 missede den 40-årige dansker dog, hvilket gav Vincent Hancock en overhånd i forhold til guldmedaljen. Men da Abdullah Al-Rashidi fra Kuwait også missede et skud, var sølvmedaljen sikker.

Der kom dog ikke for alvor spænding om guldet til sidst, men smilet på Jesper Hansens læber indikerede en meget tilfreds dansk sølvvinder.

Det var tredje gang i karrieren, at Jesper Hansen deltog ved OL. Han blev nummer 26 ved OL i London i 2012, og fire år senere blev han nummer fem ved legene i Rio.

I 2013 blev Hansen verdensmester, mens han i 2018 blev europamester.

/ritzau/