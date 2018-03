Skelsættende Alzheimer-forskning udløser pris på millioner

Omtrent 50.000 danskere har Alzheimers sygdom, hvilket får deres hjerneceller til gradvist at gå til grunde.

Forandringerne har længe været et mysterium for videnskaben og er det i et vist omfang stadig. Men fire forskere har gjort en særlig indsats for at kaste lys over processen.

Derfor går The Brain Prize 2018 til belgiske Baart De Strooper, Michel Goedert fra Luxembourg, tyske Christian Haass og britiske John Hardy.

Sammen modtager de prisen, der uddeles af danske Lundbeckfonden, og får i alt en million euro svarende til cirka 7,5 millioner kroner.

Blandt andet på grund af beløbets størrelse kaldes prisen verdens største hjernepris.

- De fire videnskabsmænd har leveret meget banebrydende forskning, siger Steen Hasselbalch, professor og overlæge ved Nationalt Videnscenter for Demens.

Han forklarer, at forskningen i dag blandt andet bruges til at diagnosticere Alzheimers.

Men på langt sigt er håbet større end blot diagnosticering, fortæller prismodtager Christian Haass, professor ved Ludwig-Maximillian Universität i München.

- Det ultimative mål er en dag enten at kunne helbrede Alzheimers eller at stoppe sygdommens progression, siger han.

Aktuelt findes der ingen kur mod demenssygdomme som Alzheimers.

Det skyldes dels, at hjernesygdomme er komplekse at behandle, dels at symptomer som ændret personlighed og hukommelsestab ofte først viser sig, når der er blevet gjort uoprettelig skade på hjernen, forklarer Christian Haass.

- En egentlig kur ligger meget langt ude i fremtiden, siger han.

Den centrale del af de fire forskeres bidrag er forståelsen af, hvordan et særligt proteinstof ophober sig i hjernen.

I den normale hjerne har stoffet en funktion. Men hos syge produceres det i en forkert form, så det ophobes.

Den forståelse giver håb om bedre behandling, forklarer Steen Hasselbalch.

- Vi står lige nu der, at man i en del år har udviklet medicin målrettet de proteiner, som ophober sig.

- Vi mangler nogle år endnu for at se, hvad der sker. Men det er absolut positivt, at vi er kommet så langt, siger den danske overlæge.

Med prisen følger en aftale om, at hjerneforskerne kommer til Danmark og deltager i møder og workshops med danske hjerneforskere.

Forskerne modtager prisen ved en ceremoni i Den Sorte Diamant i København 9. maj.

/ritzau/