AALBORG: Aalborg Pirates sikrede sig sent lørdag aften en sejr i overtiden mod Herning Blue Fox, og dermed kan holdet gå ind i den kommende landsholdspause med en god fornemmelse.

Samtidig begynder det for alvor at lysne på mandskabsfronten, efter holdet ellers har været nærmest decimeret med skader og andet fravær siden december.

I den forgange uge vendte både Bjarke Møller og Ryan McDonough tilbage efter længere pauser, og det efterlader holdet med kun to

fravær - hvoraf den ene kan komme tilbage allerede til næste kamp 15. februar ude mod Rungsted.

- Jeg vil tro, at vi stadig har en spiller ude (Lasse Jul Korsgard, red.), for jeg tror, at Martin Højbjerg kommer tilbage. Det vil gøre, at vi kommer til at have fire virkeligt stærke kæder, og når alle er tilbage, så har vi endda to spillere i overskud, som også kan gå ind og spille. Men jeg banker under bordet og håber på, at der ikke er nogen, der bliver skadet under landsholdspausen, siger Brandon Reid.

- Som træner er man ikke altid glad for, at spillerne bliver udtaget til landsholdet, fordi der er en risiko. Men samtidig er det jo en stor ære at få lov til at bære nationaldragten, så jeg ønsker selvfølgelig spillerne held og lykke, siger træneren.

Lasse Bo Knudsen, Mikkel Højbjerg og Julian Jakobsen tager i dag af sted med landsholdet til Sydkorea, hvor landsholdet skal spille en firenationers turnering imod værtslandet, Japan og Ungarn.

Første kamp spilles 9. februar mod værterne.