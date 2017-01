AALBORG: De danske rederier kan imødese en veritabel kæmpebølge af miljøregler i de kommende år. Alene i år træder flere komplekse regelsæt i kraft, som hver især kræver omfattende investeringer af skibsfarten, skriver Søfart.

Det gælder først og fremmest ballastvandkonventionen, som har været undervejs i en årrække, og som nu omsider træder i kraft 8. september i år.

Men også nye standarder om sikker sejlads i arktiske farvande - den såkaldte polarkode - stiller tekniske krav til såvel nybygninger som eksisterende skibe.

Derudover kommer der i de kommende år nye miljøregler, blandt andet når det gælder det tilladte indhold af svovl i skibenes brændstof, CO2-udledning og ophugning.

Selv om de mange nye miljøkrav belaster rederierne økonomisk, kan de også have en gavnlig effekt på bundlinjen, understreger Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danmarks Rederiforening.

Hun påpeger, at nye lovkrav og omverdenens forventninger har sat gang i en markant udvikling inden for de seneste fem-ti år.

- Skibsfarten er begyndt at tænke miljø og energieffektivitet ind i forretningen, også af hensyn til bundlinjen. Den udvikling tror jeg vil fortsætte. Ikke mindst nu hvor bundlinjen er presset mange steder. Man gør det altså ikke kun for sine blå øjne, men fordi det er godt for forretningen, siger Maria Bruun Skipper til Søfart.

Færgerederiet DFDS har i de seneste år haft mere end almindelig travlt med at installere scrubbere på en snes af færgerederiets skibe for at leve op til nye svovlkrav. Det har kostet rederiet en investering i omegnen af 100 mio. euro. Og nu ligger en ny regning og venter forude, når DFDS skal i gang med at installere ballastvandsystemer på sine fartøjer.

Miljødirektør Poul Woodall, DFDS, er ikke i tvivl om, at der kommer meget mere miljøregulering til rederierne i de kommende år.

- Miljømæssigt kommer der hele tiden regulativer på mange områder - både på globalt og EU-niveau og helt ned til individuelle havneområder. Og det er klart, at jo flere ting der kommer, jo mindre ressourcer er der til at gøre det, som vi selv mener, vi bør gøre, siger Poul Woodall til Søfart.

Tidligere har DFDS forsøgt at være på forkant med de grønne tiltag. Men det er ifølge Poul Woodall blevet vanskeligere, fordi der kommer så mange nye lovkrav.

- I de sidste par år har det været svært at indføre frivillige miljøtiltag, fordi der var så meget vi skulle. Men som en ansvarlig virksomhed vil vi jo gerne gøre så meget, som vi kan, siger miljødirektøren.