Skideballe fra kommuner til fartglade trafikanter

NORDJYLLAND: Der er mange undskyldninger for at køre for stærkt. Ingen af dem er gode. Sænk farten.

Det er budskabet i en ny kampagne, som otte nordjyske kommuner er gået sammen om i denne uge, og som skal få nordjyderne til sænke farten på de nordjyske landeveje.

Kampagnen er et led i kommunernes arbejde for at understøtte politiets målsætning om at sænke gennemsnitshastigheden på de nordjyske landeveje med en kilometer i timen hvert år i en årrække.

Fartkampagne 2

Undersøgelser viser, at det netop er skideballen, der påvirker os mest, når vi kører for stærkt - og ikke frygten for farten i sig selv.

Det ligger til grund for kampagneideen, der følger den samme bilist i forskellige fartsituationer. Fælles for dem alle er en kærlig provokerende kommentar fra personen på passagersædet ved siden af. En provokation, som skal forsøge at tale til folks samvittighed.

- Vi vil gerne provokere lidt og prikke til samvittigheden med et glimt i øjet. Dét tror vi, er én af de bedste måder at servere det seriøse budskab på. Vi kan ikke forvente, at der sker en ændring i adfærden i trafikken overnight. Men vi kan måske flytte opfattelsen af, hvad der er i orden og step by step måske flytte adfærden i den rigtige retning, siger Lotte Astorp Nissum fra Hjørring Kommune.

Vind en bil i to måneder

Netop derfor har de nordjyske kommuner også fokus på budskabet over flere omgange i en årrække.

Fartkampagne 3

Nordjyllands Politi bakker op om kommunens tiltag med at sænke farten.

- Vi håber, at nordjyderne kan genkende nogle af situationerne i kampagnen og tænker over, hvordan de selv kan ændre opfattelsen af, at det er i orden at køre for stærkt. Samtidig må de gerne få et smil på læben - og forhåbentlig dele budskabet med deres nærmeste, der måske har undskyldninger for at køre for stærkt, siger politikommissær Jan Stagsted fra Nordjyllands Politi.

Fartkampagne 1

Kampagnen kører i to uger fra uge 44. Fra uge 45 kan man deltage i konkurrencen om at vinde en bil i to måneder via Facebooksiden Sænkfarten.

De nordjyske kommuner bag kampagnen er Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerland.