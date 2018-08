Skideballe satte gang i Fortuna

FODBOLD: Fortuna Hjørring fik sæsonens første sejr, da holdet tirsdag aften vandt med hele 5-1 på hjemmebane mod de nyoprykkede lokalrivaler fra FC Thy - Thisted Q.

Sejren kom dog først i land efter en chokstart fra gæsterne, der kom i front med 1-0 på et straffespark, men efter en stærk anden halvleg vandt Fortuna altså ganske stort.

Og præstationen skyldes blandt andet, at holdet ikke ligefrem fik ros i pausen fra træner Carrie Kveton.

- Vi fik selvfølgelig at vide, at det ikke var godt nok. Vi skulle spille mere direkte og med hurtigere sideskift, og så skulle vi selvfølgelig score på vores chancer. Og det blev vi bedre til, siger angriberen Signe Bruun, der efter at have brændt et hav af chancer i første halvleg fik sat to scoringer ind efter pausen.

- Det er jeg rigtig glad for, for jeg havde virkelig mange muligheder i første halvleg, hvor jeg skulle have gjort det bedre. Jeg er angriber, og jeg er på banen for at score mål, men det vigtigste er selvfølgelig, at holdet fik en sejr, siger hun.

Der venter nu en ligakamppause helt frem til 8. september for Fortuna, der i weekenden spiller træningsturnering i Spanien.