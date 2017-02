DANMARK: Ansatte, som skifter job, stiger dobbelt så meget i løn som de kolleger, der bliver på den samme arbejdsplads. Det skriver Avisen.dk.

Det viser Dansk Magisterforenings lønstatistik for 2016, som netop er udarbejdet.

Mens den generelle lønstigning for de privatansatte magistre var på 4,3 procent, steg lønnen for de jobskiftende magistre med 9,1 procent.

- Vores medlemmer formår at italesætte deres kvalifikationer og kompetencer, og derfor lykkes det dem at forhandle flotte stigninger i forbindelse med jobskifte, siger forhandlingsdirektør hos Dansk Magisterforening Lotte Spanggaard til Avisen.dk.

Professor Anders Frederiksen fra Aarhus Universitet har studeret lønudvikling og jobskift i årevis. Han genkender, at et jobskifte sætter fart på lønstigningen, men mener, at lønhoppet hos Dansk Magisterforening er meget højt. Han forklarer, at et jobskifte kan give kortvarig lønstigning, der er lige så store som ved en forfremmelse.

- Det vil typisk give en lønstigning på 1-2 procentpoint oven i, hvad man har haft tidligere. Det er dog forholdsvis kortlivet. Det år, man skifter, får man et vip op, men så er man tilbage i den samme lønudvikling som før, forklarer Anders Frederiksen og tilføjer at de store lønstigninger kommer til dem, der bliver forfremmet i forbindelse med, at de skifter job.

Undersøgelsen fra Dansk Magisterforening siger ikke noget om, hvorfor jobskifterne har fået så store lønhop.