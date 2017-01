AALBORG: DM i Skills, der fra torsdag til lørdag afvikles i Gigantium i Aalborg, er med til at markedsføre erhvervsuddannelserne.

Det mener lektor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet Nanna Friche, som i sin forskning har set nærmere på reformen af erhvervsuddannelserne.

Reformen af erhvervsuddannelserne skal være med til at vende opfattelsen af, at kan man ikke komme ind på gymnasiet, kan man altid få en erhvervsuddannelse.

- Og her er DM i Skills med til at vise, at det faktisk ikke er så ligetil at blive en dygtig håndværker, siger Nanna Friche, som torsdag aften besøgte 24NORDJYSKE. Se tv-indslaget herover.