SKØRPING: Mandag morgen blev der konstateret et brud på togskinnerne mellem Skørping og Aalborg. Nærmere bestemt 400 meter syd for Ellidshøj, oplyser Banedanmark.

Bruddet betød, at togdriften måtte køre for nedsat blus, oplyser DSB’s pressevagt.

Hos DSB fik man en melding om skinnebruddet klokken 4.45. Det betød, at kun et spor på strækningen var brugbart, og derfor blev alle regionaltog og lyntog aflyst.

Intercitytogene har kørt som normalt, men det har formentlig betydet, at der er blevet presset en del flere passagerer ind i togene.

- Hvis man har været ude for en forsinkelse på mere end 30 minutter på grund af skinnebruddet, så træder rejsegarantiordningen i kraft, og så vil man kunne få økonomisk kompensation, oplyser DSB.

Pressevagten hos Banedanmark oplyser, at reparationen var overstået klokken cirka 9.45.

Skinnerne krymper

Når der sker skinnebrud, så er det så godt som altid enten om sommeren, når det er meget varmt, eller om vinteren, når det er meget koldt. Og med meget menes meget. Skinnerne er lagt, så de er spændingsfri i langt det meste danske vejr, men bliver det meget koldt - som det var fredag/lørdag i sidste uge med temperaturer under 10 graders frost - så krymper skinnerne, og det giver nogle trækspændinger, der er så store, at de kan knække skinnen. Når bruddet først bliver opdaget i dag kan det skyldes, at det har været et "næsten brud" til at begynde med, og først er blevet et helt brud efter nogle dages trafik, der har fået en svækket skinne til at knække.

Skinnebrud er ikke så hyppige, som de tidligere har været, fordi ny teknologi de seneste år har gjort det muligt for Banedanmark at finde begyndende revner, inden de bliver så store, at der faktisk sker et brud på skinnen. Det sker ved dels at måle skinnerne igennem med ultralyd, hvilket er effektivt til at finde begyndende revner inde i skinnen, dels at lade hvirvelstrøm løbe på skinnens overflade, hvilket er effektivt til at finde revner i netop overfladen.