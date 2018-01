Skiskader: Hver femte skal transporteres hjem

KØBENHAVN: 30.000 kroner. Så meget koster det i gennemsnit, hver gang en skiskadet dansker skal have tidlig eller særlig hjemtransport fra skiferien.

I gennemsnit har hver femte af dem, der melder en skiskade til Gouda Rejseforsikring, behov for hjemtransport, viser en opgørelse fra Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring.

Og det kan blive en dyr affære, hvis ikke man har rejseforsikringen i orden.

- Hvis man skal have hjemtransport med et normalt rutefly, så er det ofte påkrævet, at man booker flere sæder, for at man rent praktisk kan være i flyet. Dernæst stiller stort set alle flyselskaber krav til, at man skal have mindst én lægefaglig ledsager med. Hvis skaden er så slem, at der skal ambulancefly til, vil prisen kun stige. Alt dette løber hurtigt op i et højt beløb, som man altså kan undgå, hvis blot man har en rejseforsikring, siger Dan Kjølhede Laursen, direktør i Gouda Rejseforsikring.

Hver fjerde vælger rejseforsikringen fra

En analyse som Kantar Gallup har lavet for Gouda Rejseforsikring og Gjensidige Forsikring viser desværre, at hver fjerde ikke har tegnet en rejseforsikring, når de tager på ferie til udlandet. Og det kan altså blive et problem, hvis uheldet er ude på skiferien.

- Det er generelt bekymrende, at så mange tager på ferie uden rejseforsikring. Især når vi snakker om skiferie, som er en af de rejsetyper, hvor man kan komme mest alvorligt til skade. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at en rejseforsikring ikke kun kan tilbyde økonomisk støtte, men også hjælp til praktiske ting der skal ordnes, for eksempel kontakt til hospitalsvæsen og flyselskaber, siger Dan Kjølhede Laursen.