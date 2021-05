Hvidovres overtidsmål hjælper Vendsyssel

FODBOLD:Skive var yderst tæt på en vigtig hjemmesejr i kampen om overlevelse i 1. division. Men et mål af Hvidovre dybt inde i overtiden satte en stopper for det. Kampen endte 2-2.

I stedet er der spænding for alle pengene inden sidste spillerunde, når de to nedrykkere skal findes.

Skives 2-2-resultat lørdag betyder, at holdet har 28 point lige over nedrykningsstregen. Både Kolding og Vendsyssel har 26 point, men har begge spillet en kamp færre.

Derfor kunne det have set noget bedre ud for Skive, der med en sejr havde spillet sig uhyre tæt på overlevelse.

Holdet kom også planmæssigt foran, da Nicolai Dohn gjorde det til 1-0 efter 33 minutter. Blot seks minutter senere udlignede angriberen Kim Aabech for Hvidovre.

Ti minutter før tid sendte Mads Agger Skive tæt på en ny sæson i 1. division med sit mål til 2-1, men fire minutter inde i overtiden forstummede jublen igen på Skive-bænken, da Sebastian Avanzini gjorde det til slutresultatet 2-2.

Kolding vandt lørdag 1-0 over Fremad Amager og kravlede over nedrykningsstregen, mens Vendsyssel søndag skal et smut til Hobro.

/ritzau/