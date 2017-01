SKAGEN: Campingguiden www.camping.info har kortlagt de mest populære campingpladser i hele Europa på baggrund af gæstevurderinger.

Og Skiveren Camping ved Ålbæk blev valgt som den mest populære danske campingplads.

Campingpladsen i nærheden af Grenen, hvor Vesterhavet og Østersøen mødes, blev grundlagt i 1958. Pladsen er familieejet i tredje generation og ledes af Bruno Rytter Skiveren.

Velgørenhedsprojektet "Kid Camper" blev etableret for at gøre det muligt for børn, der har oplevet sygdom, svigt, mobning eller lignende på tætteste hold, at opleve en anderledes ferie.

I forrige sæson blev der booket 75.000 overnatninger.

Om Camping.Info

www.camping.info er den mest besøgte campingguide i de tysksprogede områder (mere end 13,3 millioner besøg i det forgangne år) og den anden mest besøgte camping-side i hele Europa.

I øjeblikket er der registreret 23.012 campingpladser på Camping.Info’s database.

Ved slutningen af 2016, er der afgivet cirka 112.000 vurderinger af pladser. Derudover har campinggæster uploadet omkring 181.000 billeder.