Derfor overvejer Retten i Aalborg nu at politianmelde de illegale optagelser til politiet.

Det er ikke tilladt at filme eller optage fra danske retsbygninger, medmindre dommeren forinden udtrykkeligt har tilladt det.

De skjulte optagelser fra et retsmøde i byretten i Aalborg er sket i strid med loven.

Kvinden blev anholdt af Nordjyllands Politi søndag aften, efter en sydkoreansk journalist havde tippet politiet om, at hun opholdt sig i et hus i Gug.

AALBORG: En sydkoreansk tv-station har ulovligt optaget hemmeligt under et retsmøde i Aalborg - og optagelserne er lagt ud på Youtube.

Koreansk tv-station optog hemmeligt under retsmøde i Aalborg

