AALBORG: En sydkoreansk tv-station har ulovligt videofilmet under et retsmøde i Aalborg - og optagelserne er lagt ud på Youtube.

Ifølge Politiken er en 20-årig sydkoreansk kvinde filmet skjult, mens hun i retslokalet i byretten i Aalborg taler med sydkoreanske journalister.

Kvinden blev anholdt af Nordjyllands Politi søndag aften, efter en sydkoreansk journalist havde tippet politiet om, at hun opholdt sig i et hus i Gug.

Kvinden er efterlyst internationalt, fordi de sydkoreanske myndigheder kræver hende udleveret i forbindelse med en stor skandalesag i Sydkorea, som også har tråde til Sydkoreas nu suspenderede præsident.

De skjulte optagelser fra et retsmøde i byretten i Aalborg er sket i strid med loven.

Det er ikke tilladt at filme eller optage fra danske retsbygninger, medmindre dommeren forinden har tilladt det.

Det skriver Politiken.

Konstitueret byretspræsident Malene Urup siger til Nordjyske Medier, at byretten i Aalborg overvejer at indgive politianmeldelse i sagen.

- Først tirsdag blev vi klar over, at der var filmet i retslokalet, selv om det inden retsmødet var indskærpet, at der ikke måtte filmes. Nu overvejer vi at indgive politianmeldelse, men jeg er ikke klar over, om det overhovedet er muligt at finde ud af, hvem der har foretaget optagelserne, siger hun.

Domstolsstyrelsen har kontaktet den sydkoreanske tv-station, som har offentliggjort optagelserne på Youtube.

- Det er sket med henblik på at få fjernet optagelserne og gøre opmærksom på, at det er ulovlige optagelser, siger Malene Urup.

Skandalesagen i Sydkorea er en stor nyhed i sydkoreanske medier. Adskillige sydkoreanske journalister og fotografer var troppet op ved det retsmøde i Aalborg mandag, hvor den 20-årige sydkoreanske kvinde blev fængslet, mens de danske myndigheder afventer en officiel udleveringsbegæring fra myndighederne i Sydkorea.

Hvis kvinden igen skal fremstilles i byretten i Aalborg med henblik på at forlænge hendes fængsling, kan byretten indføre restriktioner for pressen.

- Retten kan bestemme, at udstyr, der kan optage eller transmittere billeder, ikke må medbringes i lokalet, hvor der afholdes retsmøde, siger Malene Urup.