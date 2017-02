MORS: Det var formentlig jalousi, der førte til, at en 27-årig mand lørdag eftermiddag skød med et dobbeltløbet jagtgevær mod en anden mand fra Mors.

Skyderiet fandt sted klokken 15.17 på Gl. Færgevej i Øster Assels.

Den beskudte mand, der anmeldte opgøret til politiet, fylder i dag søndag 29 år.

- Manden blev beskudt med et dobbeltløbet jagtgevær ud gennem vinduet på en bil. Gerningsmanden skød angiveligt direkte mod den nu 29-årige mand, forklarer vagtchef Ole Vanghøj, Midt og Vestjyllands Politi.

Den nu 29-årige mand havde truet den anden, som sad i bilen, med at kaste en sten efter ham. Derefter stak manden i bilen et dobbeltløbet jagtgevær ud af vinduet og affyrede de to skud,

Grov kådhed

Ingen af skuddene var dog i nærheden af at ramme den nu 29-årige mand.

I bilen sad desuden to kvinder, som politiet i første omgang anholdte, men de er senere blevet løsladt.

Den ene af kvinderne er angiveligt den nu 29-åriges ekskæreste, og derfor formoder politiet altså at jalousi kan være årsag til skyderiet.

Den 27-årige mand har været anholdt siden episoden, og han skal fremstilles i et grundlovsforhør søndag formiddag, oplyser vagtchefen.

Den formodede gerningsmand er ikke sigtet for drabsforsøg, men for at udvise grov kådhed og for at forvolde fare for en andens liv eller førlighed.