AALBORG: Lørdag fylder Aalborg Zoos to isbjørneunger seks uger. Og der er sket utrolig meget, siden de kom til verden sidst i november.

- De har fået pels og øjne og begynder så småt at tumle lidt rundt - hvis de da får lov af deres mor, fortæller kommunikationskonsulent Helle Justesen.

Ungerne og deres mor, Malik, ligger stadig i en fødehule.

- Her vil både unger og moderen opholde sig konstant indtil omkring marts måned, hvor ungerne er store nok til at komme udenfor, forklarer Helle Justesen.

Fra at veje blot 500 gram ved fødslen er der nu kommet godt med sul på kroppen. Isbjørnemælk er den fedeste blandt pattedyr med et fedtindhold på næsten 50 procent i starten af dieperioden. Når ungerne kommer udenfor, ventes de at veje 10-15 kilo.

- Vi giver moderen vand i hulen, og hvis vi skønner, at hun får behov for det, kan vi også give hende lidt føde, men ellers er de helt isoleret i hulen, fortæller Helle Justesen.

Ungerne og moderens følges via kamera, og du kan se en stump video herover.

Der streames også til Aalborg Zoos hjemmeside, www.aalborgzoo.dk