Skole forbyder knallertkørsel

NYKØBING: Kørsel på knallerter på Dueholmskolens område er fortid og med virkning fra det netop påbegyndte skoleår forbudt. Det informerer skilte opsat på skolens område nu om.

Fremover skal knallertkørere parkere enten ved ungdomsskolen eller gymnasiet. Det nye tiltag skyldes hensynet til elevers, ansattes og besøgendes sikkerhed. Det fortæller skoleleder Lars Zedlitz Alberg.

- Vi ønsker ikke, at der er nogen, som kommer til skade. Der har været et par gange, hvor det har været tæt på, siger han.

Det har især været foran hovedindgangen til Dueholmskolen, at der har været fare på færde. Den lange, lige vej har indbudt til knallertkørsel, konstaterer skolelederen.

- Vi har diskuteret det i skolebestyrelsen og er blevet enige om forbuddet, siger Lars Zedlitz Alberg.

- Det er en god måde at undgå uheldige situationer. Vi er i bestyrelsen enige om at bakke op om det regelsæt, siger Lone Heise, formand for skolens bestyrelse.