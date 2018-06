Skole imødegår muligt VM-pjæk

MORS: Når det danske fodboldlandshold torsdag klokken 14 spiller VM-kamp mod Australien, behøver de fodboldinteresserede elever på Dueholmskolen ikke sidde i dagens sidste time og føle, at klasselokalet er et fængsel.

Skolen sætter nemlig en storskærm op i gymnastiksalen, hvor kampen så vil blive vist.

- Vi ved, at der er mange, der gerne vil se fodbold, og der er nogle, der ellers ville pjække, og det kan vi lige så godt komme i forkøbet. Det at se kampen sammen giver også noget til fællesskabet. Men vi lader det være op til de enkelte klasser og lærere, hvad man gør. Nogle klasser vil nok vælge at gå over i gymnastiksalen alle sammen for at se kampen sammen, mens man i andre klasser blot lader de elever, der interesserer sig for fodbold, se kampen, mens andre har almindelig undervisning, siger skoleleder Lars Zedlitz Alberg.

På en anden af kommunens folkeskoler, Sydmors Skole og Børnehus, har man ingen planer om at foretage sig noget i anledning af VM-kampen.

- Vi har sommerkoncert på skolen torsdag aften, så vi har andre kulturelle ting i hovedet end fodbold den dag, fastslår skoleleder Tenna Bilstrup.