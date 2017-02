NYKØBING: Eleverne på Dueholmskolen kommer fra næste skoleår til at møde lidt færre lærere i det kommende skoleår. Ifølge oplysninger, som avisen er bekendt med, drejer det sig om fem lærerstillinger, men det tal har det ikke været muligt at få bekræftet.

- Det passer, at der sker tilpasninger på Dueholmskolen. Vi opererer med en tildelingsmodel baseret på et bestemt timeforbrug per elev i forhold til lærerantallet, siger Lauge Larsen (S), formand for børne - og kulturudvalget i Morsø Kommune.

