Skoleelever må ikke køre ud med pizzaer

AARHUS: Et pizzeria i det nordlige Aarhus har benyttet skoleelever til at bringe pizzaer ud. Men nu har Arbejdstilsynet stoppet den trafik.

Pizzeriaet har fået forbud mod at bruge skoleelever. Det var indehaveren utilfreds med.

Men nu har et flertal i Arbejdsmiljøklagenævnet godkendt Arbejdstilsynets forbud. Afgørelsen er principiel og gælder derfor i hele landet, skriver Fagbladet 3F.

Der findes en tjekliste for, hvad unge over 13 år må beskæftige sig med. Det er blandt andet lettere budtjeneste. For eksempel at gå med aviser og reklamer.

Men udbringning af pizzaer er ikke lettere budtjeneste. Det fastslår ankenævnet.

De unge arbejder alene og kommer i direkte kontakt med kunder. De skal også nogle gange tage mod betaling.

Det er nogle af ankenævnets begrundelser for, at arbejdet ikke kan betegnes som lettere.

Arbejdstilsynet kom på inspektion i pizzeriaet efter et røveri. Det gik ud over en af de ansatte efter lukketid.

Arbejdsgiveren fortalte, at pizzeriaet har to ansatte, der går i 9. klasse. De bringer mad ud mellem 17 og 19.

Hotel- og restaurantorganisationen Horesta har ingen bemærkninger til afgørelsen. Politisk direktør Kirsten Munch tager den til efterretning.

- Der skal være en vis beskyttelse af unge. Det er der her foretaget en bedømmelse af, siger Kirsten Munch.

Gruppeformand Tina Møller Madsen fra 3F Privat Service, Hotel og Restauration mener, at afgørelsen er i orden ud fra reglerne:

- Den falder i tråd med en anden sag fra en burgerrestaurant i Frederikshavn. Her mente Arbejdstilsynet, at arbejdet ikke var af lettere karakter og virkede stressende.