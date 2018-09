Skoleelever tjekkede lastbilerne ud fra morgenstunden

FREDERIKSHAVN: Mandag morgen indledte vejgodstransportens brancheorganisation, ITD en landsdækkende kampagne i Frederikshavn rettet mod de yngste skoleelever.

Hele ni lastvogntog troppede op på P-pladsen ved Stadion på Peders Skrams Vej, hvor flere end 500 elever fra 0.-2. klasse stod klar til at lære alt om lastbiler, højresving og trafiksikkerhed.

Ud over at få en masse vigtig information om faren ved de store lastvognstog fik eleverne også mulighed for at tjekke lastbilerne ud. Her lærte de, hvordan de kunne undgå at komme i karambolage med lastbilen og de farezoner, der er ved lastbilens højre forhjul.

