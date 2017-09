Skolefodboldkamp endte i vold og stenkast mod politibil

ESBJERG: I forbindelse med en fodboldkamp tirsdag eftermiddag i Ekstra Bladets skoleturnering mellem Signaturskolen Kvaglund og Nordre Skole fra Bramming opstod der tumulter og vold, da en spiller fra hjemmeholdet sammen med en tilskuer gik til angreb på en spiller fra det gæstende Bramming-mandskab.

- Under tumulten slog en Kvaglund-spiller og en tilskuer med knytnæver på en Bramming-spiller. Da en af vores patruljer kom til stede i Kvaglund, var stemningen hurtigt så ophidset, at de bad om assistance fra endnu en patrulje, oplyser vagtchef Ole Aamann, Syd- og Sønderjyllands Politi, tirsdag aften til TV SYD.

Den første politipatruljes bil blev nemlig ramt af stenkast, da betjentene forsøgte at få ro over de ophidsede gemytter. Om det var den sportslige modgang, som fik hjemmeholdets spiller og tilskueren til at gå løs på modstanderen, har politiet ikke noget bud på - men Nordre Skole Bramming vandt kampen 5-0.

- Vi har navnene på de to 16-17-årige drenge, der optrådte voldeligt, så der venter dem et besøg af politiet og et efterspil, siger vagtchef Ole Aamann.

Det er anden gang på kun tre dage, at Syd og Sønderjyllands Politi må rykke ud til uro og vold i forbindelse med fodboldkampe.

Søndag eftermiddag blev en serie 5-fodboldkamp mellem Høje Kolstrup B81 og Christiansfeld IF i Aabenraa afbrudt, da en fodbolddommer blev skubbet hårdt i brystet af en Høje Kolstrup-spiller. Da nogle tilskuere også skød krudt af, kom en større politistyrke politiet til stede og skabte ro.