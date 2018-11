Skolelærer skal i fængsel for at tage kvælertag på elever

SØNDERBORG: En 40-årig skolelærer fra den tyske privatskole Ludwig Andresen Schule i Tønder skal ét år i fængsel.

Desuden frakendes han retten til at beskæftige sig med børn og unge både erhvervsmæssigt og som led i organiserede fritidsaktiviteter.

Det har en enig domsmandsret ved Retten i Sønderborg torsdag afgjort.

Den tiltalte er fundet skyldig i at have øvet vold mod ti elever, herunder at have taget halsgreb på dem cirka 40 gange.

- Børnenes forklaringer fremstår detaljerede og troværdige, siger retsformand Søren Rune Schrøder ved domsafsigelsen.

Volden mod eleverne fra 1. og 2. klassetrin er foregået i perioden fra 2016 til 2018.

Læreren underviste børnene i blandt andet matematik og musik.

- Retten har lagt vægt på, at der er tale om adskillige tilfælde af vold mod børn i alderen fra seks til ni år, som var betroet den tiltaltes varetægt som lærer, siger retsformanden.

Skolelæreren har nægtet sig skyldig og sagt, at han føler sig udsat for en hetz fra forældrene.

- Jeg har en følelse af, at forældre med adfærdsvanskelige børn ikke søger fejlene hos sig selv, men at de skubber problematikken over på skolen og på mig.

- Jeg ser ikke mig selv som gerningsmand, men som offer, sagde han, da han fik det sidste ord, inden dommer og domsmænd skulle votere.

Under sin procedure sagde mandens forsvarsadvokat, Niels Erik Nielsen, at der ikke er skyggen af beviser i sagen.

Han mente, at anklagerne er grundløse og skyldes, at nogle forældre har "gejlet hinanden op" via skriverier på Facebook.

Forsvarsadvokaten kalder det en "hård dom" og oplyser, at dommen vil blive anket til frifindelse.

Anklagerfuldmægtig Jens Lang Rask, Syd- og Sønderjyllands Politi, er tilfreds med sagens udfald.

- Jeg har med tilfredshed noteret, at retten har domfældt efter anklageskriftet og fulgt min påstand om straf, rettighedsfrakendelse og udvisning, siger han.

Læreren er som følge af anklagen mod ham blevet fritstillet fra sit arbejde.

Han er tysk statsborger, og retten har fundet grundlag for, at han udvises af Danmark med indrejseforbud i seks år.

Dommen får muligvis et efterspil i forhold til skolens ledelse.

Det skyldes, at skoleledelsen og flere lærere er blevet politianmeldt for at tilsidesætte deres handlepligt.

Det er en sag, som Syd- og Sønderjyllands Politi nu efterforsker.

/ritzau/