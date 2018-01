Skoleledere: Mobilen er et fantastisk arbejdsredskab

Det skal være slut med mobiltelefoner i skoletiden.

I hvert fald hvis det står til størstedelen af de adspurgte i en ny måling, som Megafon har lavet for Politiken og TV2.

Her svarer 8 ud af 10 ifølge Politiken, at de ønsker et forbud mod mobiltelefoner på de danske skoler.

Et fuldkomment forbud mod mobilbrug i skoletiden er dog ikke løsningen, lyder det fra Skolelederforeningen.

Ifølge formand Claus Hjortdal er telefoner nødvendige som arbejdsredskaber i undervisningen. Han medgiver dog, at det kan være problematisk, hvis elever bruger for meget tid på telefonen.

- At sige, at man ikke må bruge dem i skolen, mener jeg er forkert.

- Det er et fantastisk arbejdsredskab og samtidig er det også en fantastisk tidsluger. Derfor skal vi finde nogle lokale løsninger på, hvornår bruger vi dem, siger Claus Hjortdal til Ritzau.

Han bliver bakket op af formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen. Han ser ikke mobiler på de danske skoler som et generelt problem.

- Man generaliserer noget, der er meget mere komplekst, end om man er for eller imod mobiltelefoner. Nogle gange kan det være relevant at bruge mobiltelefonen, andre gange ikke, siger Anders Bondo Christensen.

Af den grund er der heller ikke behov for retningslinjer for, hvornår mobiltelefoner må tages op af lommen, mener Skolelederforeningens formand.

I stedet for at lave et generelt forbud skal det til gengæld være op til den enkelte skole i samråd med elever og forældre at vurdere, i hvilket tidsrum skolen skal være mobilfri, lyder det fra Claus Hjortdal.

Den opfattelse deler Anders Bondo Christensen. Formanden for Danmarks Lærerforening har tiltro til, at skolerne er i stand til at tackle udfordringerne på egen hånd uden indblanding fra Christiansborg.

- Man skal have den sunde fornuft og den gode samtale tilbage mellem dem, som det er vigtigt for - nemlig elever, forældre og lærere på den enkelte skole. Det er på den måde, at man laver de gode løsninger, siger Anders Bondo Christensen.

/ritzau/