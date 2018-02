Skolemassakre: Formodet drabsmand er enspænder med kærlighed til våben

USA: Onsdag blev mindst 17 personer dræbt på Marjory Stoneman Douglas High School af en gerningsmand med en riffel. Skolen ligger i Parkland, Florida.

Politiet anklager den 19-årige Nikolas Cruz for at stå bag skyderiet.

Oftest ender skoleskyderier med, at gerningsmanden begår selvmord. Men Cruz blev anholdt onsdag, omkring en time efter at den sidste kugle på skolen blev affyret.

Den 19-årige mand er forhenværende elev på skolen, hvor han ofte havde problemer, skriver nyhedsbureauet Reuters. Cruz blev bortvist af disciplinære årsager, oplyser hans tidligere klassekammerater.

Han blev ifølge nyhedsbureauet AFP anholdt med adskillige magasiner og et våben af typen Colt AR-15, en semiautomatisk riffel.

Fascineret af våben

Cruz er fascineret af våben og især skydevåben, siger sheriffen i Broward County, Scott Israel.

- Vi er begyndt at gennemgå hans sociale medier og hjemmesider, og nogle af de ting, vi har fundet frem til, er meget forstyrrende, siger Israel.

18-årige Chad Williams, der er afgangselev på skolen, husker Cruz som en utilregnelig og problematisk dreng. De to var klassekammerater i tiden før high school.

Williams siger, at Cruz ville sætte alarmen i gang hver dag, indtil han blev bortvist i ottende klasse. Onsdag udløste gerningsmanden netop alarmen, så han kunne beskyde elever og lærere, der blev evakueret.

- Han var fuldstændig skør med skydevåben, siger Williams til Reuters.

Han fortæller videre, at Cruz til tider gik rundt med fagblade og magasiner om våben.

- Han var en slags udstødt. Han havde ikke mange venner. Han kunne finde på at gøre vilde ting for at få folk til at grine. Men han var lig med ballade.

Han var utilregnelig

Matematiklærer Jim Gard siger til avisen Miami Herald, at Cruz var blevet bortvist fra skolen, fordi han "truede studerende".

- Der var problemer med ham sidste år, hvor han truede studerende. Jeg går ud fra, at han blev bedt om at forlade campus, siger Gard.

Han oplyser også til avisen, at personale på skolen sendte en mail til lærerne, hvor de advarede dem om, at Cruz var utilregnelig.

En anden elev, Jillian Davis på 19 år, siger, at hun deltog i træning af skolens forsvarskorps sammen med Cruz i 9. klasse.

Hun husker ham som en stille og sky, ung mand, der kunne skifte personlighed fuldstændig, når han blev vred.

Han talte ofte om skydevåben og knive, men ingen tog ham seriøst, siger hun til Reuters.

- Han var ikke det mest normale eller fornuftige barn. Der var helt sikkert noget underligt ved ham. Han var lidt ekstra aparte, siger hun.

/ritzau/