Torsdag fandt soldater i Nigeria en skolepige, der var blandt de næsten 300 elever, som i 2014 blev bortført fra deres skole af den islamistiske gruppe Boko Haram.Pigen havde en seks måneder gammel baby med sig, oplyste en talsmand for hæren.Dermed kan Rakiya Abubakar, som pigen hedder, bliver genforenet med de skolekammerater, der havde held til at flygte i timerne efter kidnapningen.Boko Haram frigav i oktober 21 elever efter forhandlinger med regeringen.Men 196 af de 276 piger, som for præcis 1000 dage siden blev bortført fra en skole i Chibok i den nordlige del af det vestafrikanske land, er fortsat i fangenskab.Massebortførelsen blev omtalt globalt. Og den ekstremistiske bevægelse fik sit navn slået fast internationalt.Da Nigerias forrige regering ikke formåede at få pigerne befriet hurtigt, opstod støttegruppen Bring Back Our Girls. Den fik på sociale medier opbakning af USA's førstedame, Michelle Obama.Den nuværende regering bliver også kritiseret. De piger, som er sluppet ud af Boko Harams kløer, bliver overvåget af myndighederne. Og det har udløst protester fra advokater og menneskeretsgrupper.Myndighederne har forklaret, at pigerne får medicinsk og psykiatrisk behandling. Og præsident Muhammadu Buhari har lovet, at pigerne vil få den bedst mulige skolegang.Andre hævder, at pigerne holdes under opsyn, så de ikke kan fortælle om de fejl, militæret har begået i mislykkede forsøg på at komme de bortførte piger til undsætning.Boko Haram har gennem syv år ført en oprørskrig for at danne et islamisk kalifat i den nordøstlige del af Nigeria, der er Afrikas mest folkerige land.- Denne dystre mærkedag er en påmindelse om ikke bare Chibok-pigernes forsvinden, men også alle de andre personer - deriblandt mange børn - som tilbageholdes af Boko Haram på gruppens skjulesteder rundt om i landet, siger Amnesty Internationals landechef for Nigeria, Makmid Kamara.Amnesty mener, at bortførelserne er en krigsforbrydelse og opfordrer myndighederne til at gøre mere for at få pigerne befriet./ritzau/NTB