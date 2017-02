NORDJYLLAND: Den røde revolution venter ikke lige om hjørnet - tværtimod tegner fremtiden blå.

Flere tusinde nordjyske skoleelever fra 8-10. klasse satte nemlig deres kryds i går, og resultatet var en overvældende sejr til blå blok.

Hele 62,4 procent af de unge vælgere satte deres kryds ved et af de fire blå partier. Venstre blev størst, men Konservative fik et overraskende godt valg og blev næststørste blå parti.

- Det tegner positivt for fremtiden

- KU har gjort et utroligt godt stykke arbejde til de mange valgdebatter, der har været, men valget viser også, at mange unge heldigvis deler de konservative holdninger. Det tegner positivt for fremtiden, fordi vi står så stærkt i ungdommen, siger en særdeles tilfreds Thomas Krarup, konservativ rådmand i Aalborg.

Den største blå sejr kom i Vesthimmerlands Kommune, hvor hele 74,8 procent stemte til højre.

Røde Rebild

I Aalborg Kommune var eleverne i Aalborg var mere delte. Her fik rød blok 46,4 procent af stemmerne.

Kun i en enkelt kommune - Rebild - lykkedes det for rød blok at få et knebent flertal af stemmerne. Socialdemokratiet blev største parti, mens især Enhedslisten fik et skuffende valg.

På landsplan endte skolevalget også med blå sejr.

Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende fredag.