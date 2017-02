NIBE: 29-årige skotske Emeli Sandé er netop blevet tilføjet plakaten over optrædende kunstnere på årets Nibe Festival. Dermed får festivalen et ordentligt skud af den musikgenre, der under betegnelsen r&b mikser pop, funk, hiphop, dance og soul.

Man kunne kalde hende det britiske svar på Beyoncé eller Rihanna, i hvert fald har hun været en prominent skikkelse på den internationale scene, siden hun i 2011 brød igennem med singlerne "Read All About It" og "Beneath Your Beautiful", der begge nåede til tops på den britiske singlehitliste.

Siden har Emeli Sandé haft hits med "Next To Me", "My Kind of Love" og "Hurts", ligesom hun har vundet priser ved diverse awardshows.

Sidste år udgav hun albummet "Long Live The Angels", som var med til at sikre hende en nominering som bedste kvindelige sanger ved de kommende Brit Awards.

Emeli Sandé har ikke overrendt det danske publikum. Hun optrådte på Northside Festival i Aarhus i 2012 og på spillestedet Vega i København i 2013 men har ikke været her i landet siden. Hun drager på Europa-turné her i foråret uden at komme til Danmark.