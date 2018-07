Skov for store summer er brændt i Sverige

Skov til en værdi af over 900 millioner svenske kroner (cirka 650 millioner danske kroner) er gået op i røg i Sverige.

Det oplyser den svenske skovstyrelse i en pressemeddelelse. Tallene er foreløbige beregninger, tilføjer styrelsen.

I de seneste uger er omkring 25.000 hektar skov - eller 250 kvadratkilometer - brændt ned.

Samtidig bliver vejret endnu varmere de kommende dage, og risikoen for nye brande er øget til "ekstreme" niveauer, oplyser det svenske beredskab. Det gælder også i landets sydlige dele.

Mandag eftermiddag lyder status, at der er 22 større brande rundt om i Sverige.

Fire af dem har bredt sig over et stort område, og der er det ekstra svært at vurdere, hvornår brandene kan erklæres for helt slukkede.

Det gælder blandt andet i Ljusdal kommune, hvor danske brandfolk er sat ind for at hjælpe med at slukke ilden.

- Det er svært at lave en prognose, for det tager ganske enkelt tid, siger Britta Ramberg, der er operativ chef for den svenske beredskabsstyrelse.

- Skovbrande af denne type er uforudsigelige, de kan tage ny fart og begynde at brede sig igen, forklarer hun.

Værst ramt er Gävleborg, Dalarna, Jämtland og Västernorrland.

Søndag sagde siger Sven-Erik Hammar, der er formand for sammenslutningen af skovejere under det svenske landbrugsforbund LRF, at når alle tab gøres op, vil det dreje sig om "ufatteligt store summer".

Oven i de omkring 2,6 millioner kubikmeter træ, der indtil videre er gået op i røg, kommer omkostninger for efterslukning samt oprydning og håndtering af beskadiget tømmer, siger han.

/ritzau/TT