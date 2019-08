Skov og Wass skal nedlægge Gibraltar og Georgien

BRØNDBYVESTER: Hoffenheims Robert Skov og Valencias Daniel Wass er med i den danske landsholdstrup til de kommende kampe i EM-kvalifikationen.

I modsætning til den seneste trup mangler blandt andre Nicolai Jørgensen og Peter Ankersen til gengæld.

Landsholdet møder 5. september Gibraltar på udebane, og tre dage senere venter en ny udekamp mod Georgien.

Landsholdsassistent Jon Dahl Tomasson præsenterede truppen på 22 mand ved mandagens pressemøde, da landstræner Åge Hareide har fået en infektion efter en knæoperation og ikke havde mulighed for at deltage.

Endnu en spiller udtages på et senere tidspunkt. Der er tale om en tredje målmand, der skal supplere Kasper Schmeichel og Jesper Hansen, som allerede er udtaget.

Trænerstaben ønsker således at se tiden an med Jonas Lössl og Frederik Rønnow, der savner spilletid i deres klub, henholdsvis Everton og Eintracht Frankfurt.

- Vi afventer situationen. Frederik har været skadet og ikke spillet så meget, så vi skal se, hvordan han har det. Han har brug for at spille kampe.

- Så er der Jonas, der har spillet lidt mere i opstarten og eventuelt spiller i ugens løb, siger Jon Dahl Tomasson.

Flere spillere kan være på vippen til et klubskifte inden landskampene, ikke mindst Kasper Dolberg, og det kan der blive taget hensyn til.

- Vi må være fleksible, hvis nogen har brug for at møde senere ind. Vi tager selvfølgelig hensyn til drengene, hvis de har brug for det, siger assistenttræneren.

Danmarks tre første kampe i EM-kvalifikationen har kastet fem point af sig.

I en højdramatisk åbningskamp blev det 3-3 i Schweiz, siden fulgte en 1-1-kamp hjemme mod Irland, og senest storsejrede landsholdet med 5-1 over Georgien.

Landskampene mod Gibraltar og Georgien bliver de første, efter at DBU for to måneder siden varslede et trænerskifte.

I august næste år overtager Kasper Hjulmand tøjlerne som cheftræner, mens Morten Wieghorst bliver den tidligere FC Nordsjælland- og Mainz-træners assistent.

/ritzau/