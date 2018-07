Skovbrand i Grækenland: Aalborg-gæster evakueret fra hotel

NORDJYLLAND: Omkring en tredjedel af de gæster, der blev evakueret fra et hotel nær Rafina i Grækenland, er fløjet til Grækenland fra Aalborg Lufthavn

Bravo Tours har ikke den præcise geografiske fordeling af gæsterne, men hotellet bliver både brugt af gæster, der er fløjet fra Nordjylland, Billund og København.

Ifølge Peder Hornshøj, adm. direktør, i Bravo Tours, bliver hotellet genåbnet i løbet af i dag.

- Der har ikke været brand på hotellet, men der har været en del røg, og det kræver selvfølgelig en grundig rengøring for at få det væk. Vi skal have en medarbejder forbi i dag for at tjekke, om hotellet er i orden. Hvis ikke vi følger, at det er klar, sender vi gæsterne til andre hoteller, siger Peder Hornshøj.

Hotellet gæsterne boede på hedder Ramada Attica. Det er et fire-stjernet hotel der ligger lige ned til stranden. Der er tre kilometer til Rafina og syv kilometer ti Nea Makris.

Allerede torsdag sætter et nyt fly fra Bravo Tours kursen mod Ahten og dermed hoteller i riviera-område Attica, der ligger 40 km øst for hovedstaden. De andre hoteller, som Bravo Tours benytter i området, ligger meget langt fra de brandramte områder.

Bravo Tours benytter tre hoteller på Attica-kysten - og de to, der ikke er blevet ramt af røgen og branden ligger et pænt stykke nord og syd for Ramada Attica.

- Vi skal ikke have så mange ned på hotellet denne gang, som vi får hjem, fortæller Peder Hornshøj.