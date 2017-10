Skraldemand fandt treårig dreng sovende på bænk

HØRNING: En treårig dreng er blevet fundet efter at have været savnet fra sit hjem i Hørning syd for Aarhus siden midnat.

Det oplyser vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi kort efter klokken tre natten til mandag.

Drengen blev fundet 500 meter fra sit hjem i kvarteret Møllevænget i Hørning.

- Han havde søgt ud til Århusvej på den sydvestlige side af Hørning. Han havde lagt sig til at sove på en bænk inde i en vigelomme ved vejen. Det var en skraldemand, der fandt ham, siger vagtchefen.

- Skraldemanden var standset op og skulle til at køre fra stedet, da knægten kom løbende mod ham. Han var afkølet og skulle ind i bilen og have varmen.

Politiet fik meddelelsen fra skraldemanden om fundet af drengen klokken 02.55.

- Moren kom med i en patruljevogn derud, så de to kunne blive genforenet, siger vagtchefen.

- Lige nu har vi travlt med at aflyse alle de forstærkninger, vi har rekvireret til opgaven, tilføjer han med henvisning til hunde fra omkringliggende politikredse, en helikopter og mulig assistance fra Hjemmeværnet.

- Drengen bliver nu kørt til tjek på skadestuen. Han fryser, men han er ikke så afkølet, at det er kritisk, siger Jørn Bystrup ved tretiden natten til mandag.

Sydøstjyllands Politi fik anmeldelsen om den savnede dreng klokken 00.31. Drengen havde ifølge forældrene forladt hjemmet i tidsrummet mellem klokken 23.45 og 00.31.

Drengen var kun iført en T-shirt og et par shorts, da han forsvandt.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er der natten til mandag tørt og klart vejr i området omkring Hørning og temperaturer ned mellem en og fem grader. Lokalt ned til frysepunktet.

/ritzau/