Skrottyve på spil: brød ind på skrotplads i Aars

AARS: Skrotpladsen på Nordvestvej 14 i Aars har igen haft ubudne gæster. Mandag aften klokken 23.10 fik Nordjyllands Politi en opringning fra en borger, der havde set tre mænd kravle over hegnet ind til pladsen, der rummer forskelligt metalaffald.

Da patruljen nåede frem, var de tre mænd stukket af - tilsyneladende tomhændede. De nåede dog at knuse en rude i en gravemaskine samt tre ruder i en bygning på ejendommen.

Politiet efterforsker nu, om der kan være en sammenhæng mellem indbrudsforsøget og et tyveri sent fredag aften. Her blev tre udenlandske mænd på 29, 31 og 53 år opdaget i færd med at stjæle skrot fra skrotpladsen. De sidder nu varetægtsfængslet frem til 6. august.