Skuespiller Baard Owe er død - 81 år

Skuespiller og kunstner Baard Owe er død, 81 år. Det oplyser familien.

Baard Owe døde i sit hjem lørdag 11. november, efter at han havde afsluttet et kort strålebehandlingsforløb og kemoterapi for lungekræft.

Baard Owe arbejdede som skuespiller til det sidste, og han var på arbejde dagen før, at han døde.

Han var igennem 60 år gift med skuespiller Marie-Louise Coninck. De mødte hinanden, da de var unge, og for tre måneder siden kunne parret fejre diamantbryllup.

Han var far til børnene David Owe, Anja Owe og Rebekka Owe, alle uddannede skuespillere og Benjamin Owe, der er civil ingeniør.

Baard Owe er født i Norge, men rejste under uddannelsen fra Statens Teaterskole i Oslo til Danmark, hvor elevtiden fortsatte på Aalborg Teater frem til 1958.

Han brød igennem i 1960'erne efter at være landskendt for sin optræden i Melodi Grand Prix i 1962.

Baard Owe har arbejdet som skuespiller i mere end 50 år i både ind- og udland.

Herhjemme er han blandt andet kendt for sin rolle som overlæge Bondo i Lars von Triers tv-serie "Riget" og den mærkelige altmuligmand John i "Hotellet".

Han var også kendt for træningssystemet ToDo, der er orienteret mod at udvikle skuespillerens fysiske og psykiske balance. ToDo integrerer principper fra kung fu og yoga.

Senest har Baard Owe spillet hovedrollen som Christian IV i den danske spillefilm "C4" og spillede med i den engelske spillefilm "Good Favour" sammen med sin kone, Marie-Louise Coninck.

Begge film får danmarkspremiere i 2018.

