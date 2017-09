Skuespillere hædret for deres særlige talent

KULTUR: Skuespillerne Ole Thestrup og Danica Curcic blev dagens store prisvindere, da Lauritzen Prisen 2017 søndag eftermiddag blev uddelt i Folketeatret i København.

Lauritzen Fonden står bag prisuddelingen, der uddeler priser til danske aktører inden for scenekunst, film og tv-dramatik.

Lauritzen Prisen fejrer i år 25 års jubilæum, og Ole Thestrup og Danica Curcic modtager ud over prisen og de medfølgende 250.000 kroner hver også 50.000 kroner som støtte til en social mærkesag efter eget valg.

Priskomitémedlem Kim Skotte lægger ved overrækkelsen af prisen til Danica Curcic vægt på skuespillerindens engagement.

- Danica Curcic er den naturlige stjerne, der samtidig som noget helt selvfølgeligt spiller med hud og hår for holdet. Hun er en komplet spiller, siger Kim Skotte.

Danica Curcic er kendt fra film som "Fuglene over sundet" og "Stille hjerte".

Om Ole Thestrup, der er kendt for sit mangeårige virke i dansk film og scenekunst, siger priskomitémedlem Me Lund:

- Midt i vores fesne korrekthedskultur, hvor metervaren er et ideal, og hvor alle stræber efter de samme hoftemål og det samme udnivellerede, geografisk hjemløse sprog, står Ole Thestrup fast på sin egenart.

Ud over aftenens hovedpris, som hvert år tildeles både en mandlig og en kvindelig skuespiller, bliver der søndag også uddelt flere andre priser.

Lauritzen Fondens Visionspris på 100.000 kroner går til teaterleder og skuespiller Bodil Alling, mens Lauritzen Fondens Børne & Unge-pris på 50.000 kroner går til Teatret Hils Din Mor.

Dette års Lauritzen Fondens Backstage-pris på 50.000 tilfalder filmklipper Olivia Neergaard-Holm.

Lauritzen Fondens Wauw-pris på 30.000 bliver tildelt skuespiller Joen Bille.

Tidligere på ugen blev talentprisen Lauritzen Fondens Believe in You-pris på to gange 20.000 kroner tildelt skuespillerne Fanny Bernth og Patrick Baurichter.

/ritzau/