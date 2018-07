Skuffelse for nordjysk double

BADMINTON: Comebacket efter et par måneders selvvalgt pause kører ikke just på skinner for Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl. I sidste uge tabte den nordjyske damedouble i kvartfinalen ved Malaysia Open, og onsdag røg de så ud allerede i 1. runde af Indonesia Open.

Det var Ya Ching Hsu og Ti Jung Qu, der nedlagde nordjyderne, selvom kineserne tabte første sæt 21-17. Derfra gik det kun ned af bakke for Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl, der tabte de to efterfølgende sæt så klart som 21-5 og 21-9.

Nederlaget betyder, at det nordjyske par mister nogle værdifulde kampe til at bygge formen op frem mod VM, der begynder i slutningen af juli i den kinesiske by Nanjing.