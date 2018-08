Skuffelse og glæde efter lokalbrag

FODBOLD: Der var glæde i Vejgaard Boldspilklub og skuffelse hos Jammerbugt FC, da de to hold onsdag aften spillede 1-1 i 2. division i fodbold.

Sead Gavranovic, der flot headede hjemmeholdet Jammerbugt foran, var på grænsen til rasende.

- Jeg synes, det er dybt elendigt af os, at vi ikke vandt. Men jeg synes også, at jeg for tredje kamp i træk blev snydt for et åbenlyst straffespark, og i stedet gav dommeren dem et tyndt frispark til slut, som de scorede på. Men jeg anerkender også, at vi selv skulle have lukket kampen forinden, sagde Jammerbugt-spilleren kort efter slutfløjtet i Pandrup.

Hos Vejgaard var cheftræner Christian Flindt-Bjerg glad men afdæmpet, for han mente ikke, at det ene point på nogen måde blev tyvstjålet.

- Jammerbugt er et godt hold, men udover deres scoring synes jeg, at vi holdt dem nede på meget få åbne chancer. Vi havde selv en kæmpe mulighed i første halvleg, hvor der blev tacklet i allersidste øjeblik. Så vi havde været skuffede, hvis vi havde tabt, lød det.