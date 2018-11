Skuffet EH Aalborg-spiller: VI burde have seks point

HÅNDBOLD: Tre kampe mod de tre øvrige bundhold i HTH Ligaen har givet et facit på en sejr et nederlag og en uafgjort kamp for EH Aalborg, efter søndagens dramatiske bundgyser på hjemmebane mod Ringkøbing.

Det lignede en kamp, som EH Aalborg burde have vundet. Midtvejs i anden halvleg var holdet foran med fire scoringer, men i de sidste seks minutter kom der ingen mål, og gæsterne kunne fra 23-20 til 23-23.

Det ene point betyder da også, at EH Aalborg kommer væk fra sidstepladsen. Man er nu á point med Ajax, der overraskende besejrede Skanderborg på udebane lørdag.

- Tre point er ganske fint, men egentlig vil jeg sige, at kun seks point ville være tilfredsstillende. Vi førte hele vejen i Skanderborg, hvor pointene blev tyvstjålet fra os. Vi fører hele vejen her mod Ringkøbing, men må nøjes med det ene point. Så vi kan ikke være helt tilfredse, siger Julie Jensen.

Især kostede en række tekniske fejl i kontrafasen dyrt.

- Men det ville også være en fejl, hvis vi ikke blev ved med at løbe, for det var der, vi var farligst, og det var der, vi lavede flest af vores mål. SÅ vi skal have modet til at løbe bolden, selvom der kommer fejl ind i mellem, siger bagspilleren, inden næste kamp mod Silkeborg-Voel.